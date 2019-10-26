Кемерово, , 17:30 — REGNUM Вахтовый автобус, в салоне которого находились девять пассажиров, перевернулся в Кемеровской области. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Центра медицины катастроф.

ДТП произошло в субботу, 26 октября, в Киселевске. По последним данным, в результате инцидента пострадали и были госпитализированы девять рабочих.

«Перевернулась вахтовка с рабочими, — рассказал пресс-секретарь Центра Антон Дужик. — Есть пострадавшие».

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

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