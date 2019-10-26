Пермь, , 16:59 — REGNUM Пропавший 26 октября в Пермском крае частный легкомоторный самолёт был без пассажиров. Внутри находился один пилот, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

Сейчас идут поиски воздушного судна. Экстренные службы и транспортная прокуратура оповещены. Также проинформированы главы сельских поселений и лесопользователи.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт вылетел в 11:30 по местному времени с аэродрома в деревне Нижнее Городище. Но данных о его посадке нет. Идут поиски лайнера. Спасатели проверяют различные места на предполагаемом маршруте самолёта.

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