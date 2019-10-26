Тюменский район, Тюменская область, , 16:34 — REGNUM В Тюменском районе административная комиссия оштрафовала на тысячу рублей одну сельчанку, а другой вынесла предупреждение за громкие разговоры и крики по ночам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации муниципального образования.

Помимо нарушений общественного порядка, административная комиссия Тюменского района рассмотрела дела двух жителей посёлка Боровский, которые были привлечены к ответственности за мусор на прилегающей к дому территории.

Так как захламлённость была устранена до заседания комиссии, виновникам назначили минимальный штраф в две тысячи рублей.