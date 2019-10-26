Чита, , 16:08 — REGNUM Возможной причиной нападения военнослужащего на сослуживцев в военной части в Забайкалье могли стать неуставные отношения, сообщает 26 октября «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Согласно сообщениям из самой военной части вышестоящему командованию, ЧП, по предварительным данным, произошло из-за неуставных отношений», — сообщает издание.

Отмечается, что военные следователи проверяют несколько версий произошедшего, в том числе о том, что сослуживцы могли преследовать напавшего солдата-срочника из-за его национальности.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 октября военнослужащий по призыву войсковой части 54 160 (ЗАТО Горный) рядовой Рамиль Шамсутдинов при передаче караула расстрелял двух офицеров и шестерых сослуживцев. Ещё двое находятся в тяжелом состоянии. По данному факту было возбуждено уголовное дело, напавший был задержан. На допросе он заявил, что ни о чём не жалеет.

По предварительным данным, военных убивали в комплексе военной подготовки, стрельба была прицельной, своим жертвам солдат целился в голову и добивал раненых контрольными выстрелами.

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