Багдад, , 16:02 — REGNUM Четверо членов Рабочей партии Курдистана (РПК) «нейтрализованы» в ходе операции Pençe-3 в районе Хафтанин на севере Ирака. Об этом сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

«Силы специального назначения обнаружили в районе группу членов сепаратисткой террористической организации, которые готовились отправиться на зимнюю базу», — говорится в сообщении военного ведомства.

По данным министерства национальной обороны Турции, четверо боевиков, которые отказались сложить оружие, были ликвидированы.

Как передавало ИА REGNUM, 24 октября вооруженные силы Турции «нейтрализовали» на территории Ирака двух членов РПК.

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