Барнаул, , 16:00 — REGNUM День траура объявлен 28 октября в Алтайском крае после крупного ДТП с восемью погибшими. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба администрации региона.

Как сообщил журналистам зампредседателя правительства края Игорь Степаненко, все расходы по организации похорон возьмут на себя органы местного самоуправления и социальной защиты региона.

По данным следственного управления следственного комитета, в автобусе на фестиваль в город Барнаул ехали артисты фольклорного ансамбля «Сударушка».

В результате ДТП погибли восемь человек, среди них ребёнок 2011 года рождения. Ещё несколько человек находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

По факту ДТП следственным комитетом региона возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ространснадзор проведёт внеплановую проверку перевозчика после смертельного ДТП на трассе А-322 в Алтайском крае.

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