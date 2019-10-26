Пермь, , 15:51 — REGNUM Частный легкомоторный самолёт ищут сотрудники экстренных служб в Пермском крае. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о вылете самолёта поступила в 11:30 по местному времени (09:30 мск), вылет произошёл с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского муниципального района. Данные о месте и времени посадки самолёта до настоящего времени не поступали.

Согласно оперативным данным, на борту самолёта находился только один пилот, пассажиров не было. По данным метеорологов, на территории Пермского края 26 октября наблюдается сильный ветер с порывами до 15−20 м/с.

ГУ МЧС в целях поиска воздушного судна оповестило глав сельских поселений на маршруте следования самолёта, работников лесного хозяйства, а также экстренные службы и транспортную прокуратуру. На место ЧП выехали представители Пермской краевой службы спасения и оперативная группа центра управления в кризисных ситуациях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вынужденной посадке в Самаре самолёта следовавшего рейсом ZF — 5696 авиакомпании AzurAir по маршруту Анталья — Оренбург. Причиной экстренной посадки стали неблагоприятные метеоусловия.

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