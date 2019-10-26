Барнаул, , 15:40 — REGNUM Внеплановую проверку перевозчика проведёт Ространснадзор после смертельного ДТП в Алтайском крае, жертвами которого стали восемь человек. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка перевозчика будет проведена ведомством после предварительного согласования с прокуратурой.

Предварительно установлено, что автобус марки Fiat, принадлежит администрации Алейского района и в момент ДТП осуществлял служебную перевозку пассажиров, которыми являлись артисты ансамбля «Сударушка», из села Кабаково Алейского района в город Барнаул. Лицензия на пассажирские перевозки отсутствует.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в тёмное время суток на мокрой и скользкой дороге.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью восьми человек в результате столкновения микроавтобуса Fiat Ducato и минивэна Nissan на трассе А-322 в Алтайском крае.

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