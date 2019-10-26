Орел, , 15:12 — REGNUM Малолетний ребёнок погиб в результате ДТП с одним грузовым и двумя легковыми автомобилями, ещё один ребёнок и женщина пострадали в Орловской области. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Авария произошла утром 26 октября на автодороге М2 «Крым» со стороны Москвы в направлении Белгорода. По предварительной информации, водитель грузовика FAW, не соблюдавший дистанцию, допустил столкновение с легковым автомобилем Opel, который от удара въехал в движущийся впереди него Ford.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля Opel. Мальчик 2015 года рождения был госпитализирован, но скончался в медучреждении от полученных травм, второй ребёнок, мальчик 2012 года рождения и женщина 1982 года рождения также были доставлены в больницу с травмами.

В настоящее время идёт работа по установлению причин и обстоятельств ДТП, приведшего к гибели ребёнка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с грузовиком в Новой Москве, в результате которого пострадал водитель грузового автомобиля.

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