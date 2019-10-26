Улан-Удэ, , 15:18 — REGNUM До восьми человек возросло чило пострадавших в ДТП с двумя легковыми автомобилями и машиной скорой помощи в Улан-Удэ. Об этом 26 октября сообщил журналистам министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

По данным министра, всего в ДТП пострадали восемь человек, в том числе один ребёнок. Ребёнок был доставлен в больницу и после осмотра медиками отпущен на амбулаторное лечение.

На амбулаторное лечение были отправлены после осмотра в стационаре и четверо взрослых. Состояние ещё троих пострадавших, по словам Самбуева, оценивается медиками как тяжёлое.

Женщина 52-х лет находится в реанимационном отделении с переломами и сотрясением мозга, ещё одна женщина 20-ти лет госпитализирована с переломами, 44-летний мужчина находится в реанимации с множественными переломами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести пострадавших в результате ДТП с участием машины скорой медицинской помощи в Улан-Удэ.

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