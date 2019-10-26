Новокузнецк, Кемеровская область, , 14:08 — REGNUM Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Информация о пожаре поступила от единой диспетчерской службы в отделение полиции «Новоильинский» УМВД РФ по Новокузнецку в 12:46 по местному времени. Пожар произошёл на улице Мира.

По предварительным данным, 63-летняя хозяйка квартиры попросила своего родственника, 66-летнего мужчину, помочь ей со вскрытием сейфа, оставшегося от покойного супруга. При вскрытии сейфа произошёл хлопок с последующим возгоранием.

В результате взрыва травмы получили хозяйка жилья и её родственник, они госпитализированы. Согласно предварительной информации, в сейфе мог взорваться порох, оставшийся там после супруга хозяйки дома. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и сотрудники Росгвардии. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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