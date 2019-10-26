Улан-Удэ, , 12:39 — REGNUM Шесть человек, в том числе один ребёнок, получили травмы при столкновении машины скорой помощи с двумя легковыми автомобилями в городе Улан-Удэ. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ Бурятии.

Авария произошла в 12:55 (06:55 мск) на перекрёстке улицы Кабанской и федеральной автодороги «Р-258 Байкал». По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 при выезде на автодорогу не предоставил преимущество в движении специализированному автомобилю медицинской службы и столкнулся с ним. После этого автомобиль скорой помощи столкнулся с автомобилем Toyota Corolla.

В результате ДТП травмы получили шесть человек, в том числе один ребёнок, которого госпитализировали в отделение республиканской детской клинической больницы. Среди пострадавших также водитель скорой помощи, водитель ВАЗ-2107 и пассажиры автомобиля Toyota Corolla. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

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