Москва, , 11:49 — REGNUM В связи с трагедией в Забайкальском крае у лидера «Справедливой России» депутата Госдумы Сергея Миронова много вопросов.

«Настоящая трагедия, каких не было очень давно. И тут главный вопрос — в чём же причина этого вопиющего преступления. Довели, затравили, достали? Или же перед нами убеждённый террорист? Думаю, эти вопросы нельзя оставлять без ответа!» — написал Миронов в соцсети Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Забайкальском крае военнослужащий застрелил восьмерых сослуживцев. Солдат-срочник при смене караула начал стрелять в находящихся рядом офицеров и солдат. На допросе он заявил, что ни о чём не жалеет.