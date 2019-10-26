Красногорск, , 12:37 — REGNUM Грузовой автомобиль, гружёный щебнем, перевернулся на Киевском шоссе в Новой Москве, пострадал водитель грузовика. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла в 08:55 мск на 32-м километре Киевского шоссе. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика на проезжую часть.

В результате аварии рассыпавшийся из грузовика щебень и сам грузовик перекрыли две полосы шоссе. Движение на данном участке автодороги затруднено в обе стороны. Водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства и причины аварии.

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