Барнаул, , 11:21 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае на трассе А-322, где столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. об этом сегодня, 26 октября, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по регионе.

Уголовное дело возбуждено по статья 238 и 264 УК России («Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

На данный момент установлено, что микроавтобус вез пожилых людей на творческий конкурс. Минивэн Nissan выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус. В Nissan находилась семья — четыре человека. В минивэне погибли трое взрослых и ребенок 2011 года рождения.

В микроавтобусе погибли четыре пожилые женщины.