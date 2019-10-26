Луганск, , 11:24 — REGNUM Бронетехнику разместили украинские войска в жилых массивах вдоль линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным оборонного ведомства ЛНР, украинские войска продолжают размещать военную бронетехнику и вооружение в населённых пунктах, на территории жилых массивов, подвергая опасности мирных жителей.

Согласно информации, полученной от разведки, украинские боевики разместили бронетехнику и оборудовали опорные огневые точки на территории жилых кварталов в подконтрольных им населённых пунктах Золотое, Катериновка, Орехово, Крымское, Лопаскино, Счастье, Песчаное, Малиновое, станица Луганская, Светлодарское, Богдановка.

Кроме того, чтобы не допустить раскрытия мест расположения техники, украинские военнослужащие создают препятствия для полётов беспилотников миссии ОБСЕ, выполняющих наблюдательные полёты над оккупированной украинскими войсками территорией Донбасса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух случаях обстрела территории ЛНР украинскими боевиками. В результате обстрелов ранения получили два работника лесничества, проводивших расчистку местности.

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