Улан-Удэ, , 10:57 — REGNUM В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа в одном из кафе Улан-Удэ, в котором пострадало 12 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, за час до открытия кафе, в 8 утра 26 октября в заведение пришли работник и начали готовить блюда. Через несколько минут после включения газовых плит они почувствовали на кухне запах газа — на кухне находилось пять газовых баллонов по 50 литров каждый, Работники пытались устранить утечку своими силами, не вызывая специалистов.

«В итоге самостоятельно работниками утечка газа устранена не была. Когда его концентрация в помещении достигла предела, от открытого огня работающих плит произошло воспламенение», — отметили в СКР.

В результате, как сообщало ИА REGNUM, пострадали 12 человек, в числе которых 17-летний подросток, находящийся в тяжёлом состоянии. Ещё одна девушка 23 лет находится в реанимации с ожогами 40% тела.

В настоящее время эксперты исследуют газовое оборудование, личность собственника помещения, владельца и директора кафе установлены, в ближайшее время следователь приступить к их допросу.

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