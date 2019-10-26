Барнаул, , 10:48 — REGNUM Всем пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае на трассе А-322 оказана необходимая медицинская помощь. Об этом сегодн, 26 октября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Алтайского края.

Напомним, сегодня в Топчихинском районе Алтайского края

Столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. В обоих машинах находились 16 человек. Шесть человек погибли на месте. Ещё двое скончались в больнице.

На месте происшествия работали две бригады скорой помощи Топчихинкого ЦРБ и две бригады Калманской ЦРБ. Четверо пострадавших были доставлены Топчихинскую больницу. Их состояние оценивают как тяжелое.

Ещё одна пострадавшая доставлена в Калманскую больницу.