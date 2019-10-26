Донецк, , 10:50 — REGNUM Режим прекращения огня был нарушен украинскими войсками в Донецкой Народной Республике 23 раза за прошедшие сутки. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

При обстрелах территории ДНР украинские боевики применяли миномёты калибром 120 мм и 82 мм, гранатомёты, вооружение БМП/БТР, артиллерия 122 мм, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое вооружение.

В зоне обстрела со стороны войск Киева оказались следующие населённые пункты/районы ДНР: Доломитное, Васильевка, Минеральное, Спартак, Донецк (Вольво-центр, посёлок шахты «Трудовская», посёлок шахты им. Абакумова), Лозовое, Луганское, Александровка, Старомихайловка, Сигнальное, Николаевка, Петровское, Сосновское, Куликово, Коминтерново, Саханка.

В результате обстрелов разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. По территории ДНР украинскими боевиками было выпущено 108 единиц боеприпасов.

Отмечается, что в результате обстрела украинскими войсками населённого пункта Минеральное был ранен мирный житель, мужчина 1969 года рождения. Он получил множественные осколочные ранения ног и был госпитализирован в Ясиноватскую центральную районную больницу. Состояние пострадавшего медиками определено как средней тяжести.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 1302 нарушениях режима перемирия украинскими войсками со дня введения в июле текущего года.

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