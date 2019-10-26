Москва, , 10:21 — REGNUM Безработный мужчина был задержан полицией за стрельбу из пневматического пистолета по двору жилого дома в городе Москве. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Информация о стрельбе поступила в ведомство вечером 25 октября, инцидент произошёл на улице Туристской. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что стрельбу по двору ведёт из своей квартиры один из жильцов дома, безработный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Правонарушитель был задержан. У него изъяли пневматический пистолет «Вальтер» и три пневматические пули. Предполагается, что из этого пистолета мужчина сделал не менее трёх выстрелов в сторону домовой территории.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Обстоятельства и причины произошедшего расследуются.

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