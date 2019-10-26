Барнаул, , 10:07 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томченко почтил минутой молчания память погибших в смертельном дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня, 26 октября, на федеральной трассе А-322 в Топчихинском районе края.

Сегодня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством края, Ассоциацией волонтерских центров и Алтайским ресурсным центром добровольчества. Данное мероприятие губернатор Томченко опросил начать с минуты молчания в память о погибших в ДТП.

«К несчастью, сегодня утром на федеральной трассе А-322 на Рубцовск произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли люди. На этот час мы располагаем информацией восьми погибших, несколько человек находятся в больнице в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь. Все это нас заставляет помнить, насколько сложна жизнь», — сказал губернатор.