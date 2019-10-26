Улан-Удэ, , 09:31 — REGNUM В администрации Улан-Удэ назвали предварительную причину взрыва газа в одном из городских кафе. Отмечается, что произошёл взрыв газового баллона на кухне. Взрывной волной выбиты стёкла, повреждены стены, окна, мебель.

«Предварительная причина взрыва — нарушение правил эксплуатации бытового газа», — отметили в администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, всего пострадало 12 человек, из них семь человек госпитализирован. Двое — 17-летний юноша и 23-летняя девушка находятся в тяжёлом состоянии.

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