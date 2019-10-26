Улан-Удэ, , 09:30 — REGNUM Нарушение правил эксплуатации бытового газа названо в качестве предварительной причины взрыва в кафе в Улан-Удэ, при котором пострадали 12 человек. Об этом 26 октября сказано в сообщении управления по информационной политике города.

«Предварительная причина взрыва — нарушение правил эксплуатации бытового газа», — сказано в сообщении ведомства.

Информация о взрыве с последующим пожаром в кафе в городе Улан-Удэ, расположенном на улице Ленина, поступила на пульт пожарной охраны в 08:41 (03:41 мск). Пожарные ликвидировали возгорание на площади около двух кв. метров.

По предварительным данным следствия, работники кафе, придя на работу, начали готовить пищу и почувствовали запах газа. Сотрудники попытались самостоятельно устранить утечку, не отключая при этом газовую плиту. Взрыв произошёл, когда концентрация газа в помещении достигла предела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале доследственной проверки по факту взрыва бытового газа в кафе. Идёт осмотр места происшествия, изымается необходимая документация.

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