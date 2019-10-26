Улан-Удэ, , 09:05 — REGNUM Число пострадавших в результате пожара в этно-кафе в Улан-Удэ, возникшего из-за взрыва бытового газа, возросло до 12 человек. Об этом сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.

По её словам, на данный момент известно о 12 пострадавших, среди которых один 17-летний подросток. Его отправили в реанимацию в Детскую республиканскую больницу. Ещё один взрослый пострадавший также помещен в реанимацию. Пятеро пострадавших отказались от госпитализации.

Пострадавшие в основном получили ожоги различной степени тяжести, а также оглушение взрывной волной. Один из пострадавших находится в коме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошел в одном из кафе Улан-Удэ около 8:00 по местному времени. Сотрудники кафе пришли на работу и начали готовить пищу к открытию заведения. Они почувствовали запах газа на кухне и попыталисб самостоятельно устранить утечку из баллона. Газовую службу они не вызывали. Устранить утечку они не смогли и кода концентрация газа в помещении достигла предела, от работающих плит произошло воспламенение и взрыв.