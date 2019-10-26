Филадельфия, США, , 09:28 — REGNUM 27-летний мужчина с 15 пулями в теле самостоятельно дошёл до больницы в американском штате Пенсильвания. Об этом 26 октября сообщает Fox News.

Происшествие случилось в городе Филадельфия около 03:30 по местному времени. В одном из районов города жители, услышав стрельбу, вызвали полицию. Сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, обнаружили 23 отработанные гильзы и следы крови, но жертвы на месте преступления не оказалось.

Как удалось установить позднее, раненый при стрельбе мужчина самостоятельно добрался до больницы. Как сообщил главный инспектор полиции Филадельфии, мужчина просто вошёл в больницу и попросил о помощи. Медики извлекли из тела пострадавшего 15 пуль. Состояние раненого оценивается медиками как тяжёлое.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Личности участников перестрелки устанавливаются.

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