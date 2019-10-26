Барнаул, , 08:41 — REGNUM Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае увеличилось до восьми человек. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Алтайскому краю.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на 74-м километре федеральной трассы А-322. Столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan.

На данный момент известно, что погибли восемь человек, в том числе один несовершеннолетний.

Установлено, что водитель 1992 года рождения, управлявший минивэном Nissan, не имел на это права, так как не был внесен в страховой полис ОСАГО. Он ранее привлекался к административной ответственность за нарушение правил дорожного движения — в 2017 и в 2018 годах.

Причины ДТП устанавливаются.