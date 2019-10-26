р-н Вагайский, , 08:23 — REGNUM В Тюменской области широко обсуждают убийство восьми солдат-срочников. Подозреваемым по этому делу является их земляк из села Вагай Рамиль Шамсутдинов, который проходил службу в воинской части 54 160 в Забайкалье. Как сообщил порталу 72.ru ранее служивший в этой части тюменец, его и сослуживцев жестоко «кошмарил» убитый лейтенант.

По словам бывшего солдата-срочника части 54 160, лейтенант постоянно требовал от солдат покупать ему еду, всех унижал, мог заставить пять часов подряд снимать и надевать защитный костюм. Когда тюменец заступил в свой первый караул, ему не давали спать четыре ночи подряд: заставляли учить устав.

Сейчас в части, по словами военнослужащих, ищут телефон Рамиля Шамсутдинова. Даже объявили награду за его мобильник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следователи считают, что солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл 25 октября стрельбу при смене караула в ЗАТО Горный Улётовского района Забайкальского края. Восемь человек погибли, еще двое ранены. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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