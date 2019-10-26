Улан-Удэ, 26 октября 2019, 08:00 — REGNUM Один из пострадавших в результате взрыва в кафе в Улан-Удэ находится в состоянии комы. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Бурятии.
Всего, по информации ведомства, в результате взрыва и пожара в медицинские учреждения доставлены семь человек, все они — сотрудники кафе.
Отметим, что ряд СМИ со ссылкой на региональное министерство здравоохранения сообщает о 12 пострадавших, двое из которых — взрослый и несовершеннолетний — находятся в реанимации.
Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошёл в кафе на улице Ленина в Улан-Удэ около 8:40 по местному времени (3:40 мск). Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.
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