Улан-Удэ, , 08:00 — REGNUM Один из пострадавших в результате взрыва в кафе в Улан-Удэ находится в состоянии комы. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Бурятии.

Всего, по информации ведомства, в результате взрыва и пожара в медицинские учреждения доставлены семь человек, все они — сотрудники кафе.

Отметим, что ряд СМИ со ссылкой на региональное министерство здравоохранения сообщает о 12 пострадавших, двое из которых — взрослый и несовершеннолетний — находятся в реанимации.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошёл в кафе на улице Ленина в Улан-Удэ около 8:40 по местному времени (3:40 мск). Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

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