Мехико, , 07:44 — REGNUM Три человека погибли в результате лесных пожаров на севере Мексики у границы с США, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что пожар произошел в городе Текате, который расположен в 50 километрах от пограничного города Тихуана. Площадь пожара оценивалась в 14 тысяч гектаров, его пытались ликвидировать около 150 спасателей. Из опасного района также эвакуировали более 1,6 тысяч человек. Тем не менее в результате пожаров погибли три человека, еще четверо получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября мексиканские власти перекрыли ряд платных и бесплатных автотрасс на севере Мексики из-за сильных лесных пожаров. За последние сутки на севере страны были зафиксированы 45 очагов возгорания. К борьбе с пожарами, помимо спасателей, подключились и военные.

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