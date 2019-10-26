Чернигов, Украина, , 07:52 — REGNUM Восемь учеников черниговской школы №7 попали в инфекционное отделение областной детской больницы с диагнозом гепатит. Об этом 25 октября сообщает местный информационный ресурс «UA: Чернигов».

Заместитель генерального директора областной больницы Людмила Кривец сообщила местному СМИ о том, что в данный момент устанавливается тип гепатита. В СМИ напомнили, что ранее в больницу поступили четверо детей и одна сотрудница пищевого блока данного учебного заведения.

В СМИ со ссылкой на слова заместителя генерального директора больницы сообщили, что у ранее поступивших был диагностирован гепатит А. Таким образом, число госпитализированных в данный момент составило 13 человек.

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