Барнаул, , 07:35 — REGNUM Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем Nissan Prestige на автотрассе в Алтайского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что ДТП произошло на 74-м километре федеральной автодороги А-322 в Топчихинском районе края. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. В результате столкновения погибли шесть человек, среди них — один ребенок. Еще четыре человека получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в ДТП в Крыловском районе Краснодарского края погибли три человека — двое взрослых и один ребенок. По предварительной версии, автомобиль опрокинулся на обочину и загорелся.

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