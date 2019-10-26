Барнаул, , 07:34 — REGNUM При столкновении двух микроавтобусов в Алтайском крае погибли семь человек, ещё девять получили ранения. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает пресс-служба МЧС России.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 74-м километре федеральной автодороги А-322 на границе Топчихинского и Калманского районов. Столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan.

Первоначально сообщало о пяти погибших, среди которых был один ребенок и пятерых раненых.

Однако по уточненным данным погибли семь человек и ещё девять получили ранения.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.