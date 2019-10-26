Токио, , 07:09 — REGNUM Десять человек погибли, еще четверо числятся пропавшими без вести, в результате стихийных бедствий, вызванных ливнями в префектурах Тиба и Фукусима в Японии, передает телеканал NHK.

Сообщается, что в префектуре Тиба за полдня выпала месячная норма осадков, что привело к разливу семи рек. Из десяти погибших, восемь приходятся на префектуру Тиба, остальные двое — на префектуру Фукусима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о восьми погибших и двух пропавших без вести в результате тайфуна в Японии. Отмечалось, что люди погибли в результате схода оползней, разлива рек и затопления автомобилей.

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