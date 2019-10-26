Южно-Сахалинск, , 06:33 — REGNUM Легковой автомобиль марки Toyota Chaser врезался в столб в Долинском районе Сахалинской области, сообщает АСТВ.

Сообщается, что авария произошла на 100−115 километре автотрассы Южно-Сахалинск — Оха. Очевидцы сообщают, что иномарка оказалась брошенной, сам автомобиль не имел госномеров. Пострадал ли кто-либо в ДТП — неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября на западе Москвы столкнулись шесть легковых автомобилей и рейсовый автобус. В результате аварии погиб один человек, еще один получил травмы.

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