Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, , 06:15 — REGNUM В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа загорелось общежитие, 26 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС автономного округа.

Пожар в общежитии 89.mchs.gov.ru

Сообщается, что возгорание произошло на территории строящегося объекта, в 12 километрах от Нового Уренгоя. Пламя охватило временное общежитие, состоящее из 12 секций — вагончиков. Общая площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метра.

В 06:45 пожар был локализован. Всего в общежитии проживало 55 человек, которые самостоятельно покинули горящее здание. Погибших и пострадавших нет.