Токио, , 05:23 — REGNUM В результате ливней в японской префектуре Тиба погибли восемь человек, передает телеканал NHK.

Сообщается, что три человека погибли от схода оползней, двое были унесены течением рек из-за повышения уровня воды и еще трое погибли в затопленных автомобилях. Также два человека в настоящее время числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября российское посольство в Японии предупредило граждан РФ о сильных ливнях в связи с приближением мощного тайфуна к японской территории. Российским гражданам порекомендовали обращать внимание на предупреждения японских властей и избегать высокогорных районов, где возможны сходы селевых потоков и оползней.

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