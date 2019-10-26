Лондон, , 04:20 — REGNUM Полиция графства Эссекс в Великобритании арестовала четвертого подозреваемого по делу о гибели 39 человек, тела которых были ранее обнаружены в грузовике, сообщает газета The Guardian.

Четвертый подозреваемый, 48-летний мужчина из Северной Ирландии, был задержан в аэропорту «Станстед» в Лондоне. Ранее, 25 октября, были арестованы 38-летний мужчина и 39-летняя женщина из города Уорритгтон. Также был задержан и водитель грузовика.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября британские СМИ заявили об обнаружении 39 тел погибших в грузовике с рефрижератором. Позднее, 24 октября, власти передали тела судмедэкспертизе для вскрытия с целью идентификации.

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