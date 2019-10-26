Багдад, , 00:38 — REGNUM Не менее 40 протестующих погибли в результате столкновений с силовиками Ирака в ходе уличных протестов, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что силы безопасности Ирака применяли против демонстрантов слезоточивый газ, а затем открыли огонь по протестующим для разгона демонстрации. По данным агентства, в результате столкновений погибли 40 человек, среди них восемь погибли в столице страны Багдаде. Еще более двух тысяч человек получили различные травмы. Официальный представитель МВД Ирака заявил, что среди силовиков пострадали 68 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября толпа протестующих попыталась прорваться в «зеленую зону» Багдада, где располагаются правительственные учреждения и здания иностранных диппредставительств. В ответ силы безопасности открыли огонь резиновыми пулями по демонстрантам и применили слезоточивый газ.

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