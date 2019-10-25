Лос-Анджелес, США, , 23:56 — REGNUM В американском городе Лос-Анджелес, а также в Сономе объявлен режим чрезвычайного положения из-за бушующих природных пожаров. Об этом 25 октября сообщает офис губернатора Калифорнии Гэина Ньюсома.

Режим ЧП введен в округах Лос-Анджелес и Сонома в районе Сан-Франциско. Объявлена эвакуация — свои дома должны покинуть порядка 50 тыс. человек.

Крупные лесные пожары бушуют вблизи этих городов. В лос-Анджелесе проживают порядка 10 млн человек, в Сономе — 500 тыс.