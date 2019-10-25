Лос-Анджелес, США, , 23:12 — REGNUM Чрезвычайное положение объявил губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом в округах Лос-Анджелес и Сонома в связи с сильными лесными пожарами. Об этом 25 октября он сообщил в своём аккаунте в Twitter.

Лесной пожар

Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округах Лос-Анджелес и Сонома и выразил благодарность 574 пожарным и сотрудникам дежурных служб, ведущим борьбу с огнём.

По данным департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес, в борьбе с лесными пожарами в настоящее время используются около 100 пожарных машин, шесть вертолетов и четыре самолета, снабженных системой для тушения огня.

Также уточняется, что общая площадь пожаров в округе Лос-Анджелес составила около 17 кв. километров, потушить удаётся лишь 5% из них. Распространению огня способствует сильный ветер. О погибших либо пострадавших в результате пожаров не сообщалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о лесных пожарах в северной части округа Лос-Анджелес. Спасатели и пожарные проводят эвакуацию жителей северных пригородов округа.

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