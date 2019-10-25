Сантьяго, , 22:31 — REGNUM До 19 человек возросло число погибших в результате беспорядков в Чили. Об этом 25 октября сообщает агентство EFE.

Ещё одной жертвой волнений в Чили стал гражданин Перу, который скончался в больнице 25 октября.

Перуанец получил огнестрельное ранение на юге Сантьяго при беспорядках, возникших в результате нападения на супермаркет несколько дней назад. Мужчина был госпитализирован, но врачам спасти его не удалось, несмотря на все предпринятые усилия.

Власти страны также сообщали, что среди погибших в ходе беспорядков — двое граждан Колумбии, один перуанец и один гражданин Эквадора.

Напомним, акции протеста в Чили начались 14 октября из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте. В тот же день мирные акции переросли в столкновения с полицией и беспорядки, с актами вандализма, грабежами и поджогами. В столице Чили городе Сантьяго и в ряде других городов страны было введено чрезвычайное положение.

Кроме того, властями был предпринят ряд мер для стабилизации обстановки в стране, в том числе, как сообщало ИА REGNUM, президентом Чили Себастьяном Пиньерой был подписан указ о снижении тарифов на электроэнергию и повышении пенсий. На данный момент обстановку в стране стабилизировать не удалось.