Магнитогорск, Челябинская область, , 22:11 — REGNUM В челябинском Магнитогорске 47-летняя женщина отдана под суд за причинение своему 26-летнему сыну тяжкого вреда. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Инцидент произошёл в Правобережном районе Магнитогорска в июле. Следователи считают, что гражданка, будучи пьяной, несколько раз ударила своего сына в живот и лицо, а затем пырнула ножом.

Молодой человек был госпитализирован. Женщина признала свою вину и раскаялась. За умышленное причинение тяжкого вреда который опасен жизни человека, ей грозит до десяти лет колонии.