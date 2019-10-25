Чита, , 22:09 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту расстрела военнослужащих в военной части в Забайкальском крае. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба СК России.

Уголовное дело было возбуждено военным следственным отделом СК России по Дровянинскому гарнизону по пункту «а» части 2 статьи 105 УК России («Убийство двух и более лиц») в отношении рядового Рамиля Шамсутдинова.

По версии следствия подозреваемый напал на своих сослуживцев в 18:15 по местному времени (12:15 по московскому времени) в воинской части 54 160, расположенной Забайкальском крае.

В результате нападения погибли восемь военнослужащих — пятеро солдат-срочников, один контрактник и двое офицеров. Ещё двое военнослужащих получили ранение. Их состояние оценивается как тяжелое.