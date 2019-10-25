Каракас, , 22:19 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) перехватили военные Венесуэлы на втором по величине нефтеперерабатывающем комплексе, расположенном в штате Фалькон. Об этом 25 октября сообщается в Twitter стратегического командования вооружённых сил страны.

Уточняется, что беспилотник был перехвачен на территории нефтеперерабатывающего комплекса «Парагуана» (Paraguaná), где производится бензин для внутренних нужд страны.

После перехвата дрона охрана объекта была усилена, разыскиваются лица, осуществившие запуск БПЛА.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что беспилотники были использованы при атаке на нефтедобывающие объекты в Саудовской Аравии. После инцидента в стране сократилась добыча нефти почти в два раза, что повлекло повышение мировых цен на нефть.

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