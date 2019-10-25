Лондон, , 21:24 — REGNUM Британские полицейские задержали ещё двоих человек, имеющих отношение к смерти 39 человек, тела которых были найдены в грузовике на юго-востоке Англии, сообщает 25 октября Sky News.

Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

По информации телеканала, полицейские задержали 38-летних мужчину и женщину, проживавших в городе Уоррингтон (графство Чешир).

На данный момент по делу о гибели 39 человек задержаны трое подозреваемых, а водитель грузового автомобиля, в котором были найдены тела погибших, арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в британском городе Грейс был обнаружен грузовик, в кузове которого находилось 39 трупов людей. По предварительной информации, все погибшие являются гражданами Китая

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