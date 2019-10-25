Владимир, , 21:24 — REGNUM Во Владимире две девочки-подростка совершили нападения на ребёнка и четверых взрослых, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье о покушении на грабёж, сопряженном с насилием, сообщили ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 сентября две девушки, 15 и 16 лет, находившиеся в состоянии опьянения, напали на девочку, которая шла в школу. Одна из нападавших схватила ребёнка за волосы, бросила на асфальт. У школьницы забрали деньги и дорогой мобильный телефон. Тогда же девушек задержали — по «горячим следам».

По данным следствия, это нападение оказалось не единственным. Утром того же дня, между 07:00 и 08:00, подозреваемые совершили нападения на четверых человек — во всех случаях целью нападения было имущество: нападали на женщин, пытаясь вырвать сумки. Нападения остались безуспешными благодаря реакции прохожих.

Одна из подозреваемых, 15 лет, по данным уголовного дела, воспитывается в детском доме, куда попала, когда после смерти отца осталась сиротой. Она 16 раз самовольно покидала интернат, склонна к девиантному поведению, трудно поддается воспитанию, состоит на учетах в органах системы профилактики. По ходатайству следователя судом в отношении несовершеннолетней избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вторая девочка воспитывается в неполной семье, передана под контроль мамы и органов системы профилактики.

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