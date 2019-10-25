Москва, , 21:03 — REGNUM Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который попросил у инспектора ГИБДД вызвать ему карету скорой помощи, а затем бросил в сторону наряда полиции предметы, похожие на гранаты для игры в страйкбол. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

Уголовное дело возбуждено по статье 318 УК России («Применение насилия к представителям власти»).

Речь идет об инциденте, который произошел 16 сентября на улице Паперника на юго-востоке Москвы. Подозреваемый — уроженец Бурятии 1990 года рождения.

Было установлено, что он находился под воздействием наркотиков. Подозреваемый действительно метнул в инспекторов ДПС страйкбольные гранаты, вынув из них чеку. Одна из гранат взорвалась.