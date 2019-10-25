Кемерово, , 21:05 — REGNUM Трое фигурантов по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» освобождены из следственного изолятора в Кемерово. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по Кемеровской области.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Кемерово Иван Шилов © ИА REGNUM

Начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и инженер противопожарной системы в этой компании Александр Никитин были освобождены из СИЗО в связи с тем, что срок их содержания под стражей истёк в 20:00 мск 25 октября.

Всем трём фигурантам по постановлению суда была изменена мера пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Суд изменил меру пресечения на более мягкую ещё одному обвиняемому по данному делу — начальнику службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрею Бурсину. Он выйдет из СИЗО 6 декабря.

Под стражей до 26 января 2020 года остаются, согласно решению суда, ещё четверо подсудимых, в том числе гендиректор ООО «Зимняя вишня» и технический директор компании-собственника ТРЦ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что выживший во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», но потерявших двоих дочерей мужчина подал иск на 11 млн рублей к семерым из восьми фигурантов уголовного дела о пожаре в ТРЦ.

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