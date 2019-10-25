Брянск, , 21:06 — REGNUM Двое мужчин были арестованы по подозрению в причастности к делу распространения идеологии экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Брянской области. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

По данным ведомства, мужчины 42 и 48 лет из города Новозыбков, зная о ликвидации секты, тем не менее активно участвовали в распространении её идеологии, и, пропагандируя деятельность секты среди местных жителей, пытались вовлечь в экстремистскую организацию новых адептов.

Также, начиная с февраля 2019 года, подозреваемые осуществляли сбор денежных средств на нужды запрещённой организации. Мужчины были задержаны по подозрению в совершении преступлений 23 октября и арестованы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заключении под стражу Ленинским районным судом города Курска трёх членов организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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