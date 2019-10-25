Саратов, , 20:34 — REGNUM По факту направления в администрацию Саратова письма с требованием отпустить из-под стражи обвиняемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ по факту направления ложного сообщения о совершении общественно опасных действий», — цитирует представителя пресс-службы ИА «Свободные новости».

При этом не уточняется, установлена ли личность автора письма и найден ли он.

По данным издания, письмо пришло на имя главы Саратова Михаила Исаева, однако комментировать произошедшее в администрации отказались.

Ранее в местных сообществах в социальных сетях стало активно распространяться письмо в поддержку обвиняемого в убийстве школьницы, который дал признательные показания. Автор требует немедленно «снять обвинения» с жителя Саратова, и отпустить его. В противном случае, предупреждает защитник обвиняемого, он устроит «перестрелки в школах города» на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, девятилетняя школьница исчезла в Саратове 9 октября. Более суток продолжались поиски ребенка силами волонтеров, силовиков и большого числа местных жителей. Тело было найдено в одном из гаражей. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Также известно, что он уже имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

После происшествия развернулась широкая дискуссия об отмене моратория на смертную казнь, который действует в России с 1996 года. В частности, опрос был организован на официальной странице Госдумы в соцсетях. Из более чем 100 тыс. участников опроса отмену моратория поддержали 80% респондентов.